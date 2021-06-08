Кратчмер признался, что тренировки с Хабибом придают ему уверенности перед Bellator 260
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Американец Кайл Кратчмер, который 11 июня (12-го утром по московскому времени) встретится с грузинским бойцом Леваном Чохели на турнире Bellator 260 в Анкасвилле (США), признался, что уверенности в своих силах ему придают тренировки с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бойцом UFC Исламом Махачевым.
«У меня есть прекрасная возможность тренироваться с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым. Я могу бороться с ними, и это только укрепляет мою уверенность. Я знаю, что, если смогу не отставать от Хабиба и Ислама, никто в Bellator просто не сможет со мной ничего сделать. Это мне и придаёт уверенности. Даже не сомневаюсь, что смогу побороться за пояс», — приводит слова Кратчмера BJ Penn.
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