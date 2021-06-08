Уайт высказался о возможном завершении карьеры Макгрегора после боя с Порье

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном завершении карьеры экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора после его боя с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.



«Что Конор будет делать дальше? Честно, я не знаю. Думаю, только сам Конор может ответить на этот вопрос. Хочет ли он снова стать номером один? Не знаю, может, он хочет провести последний бой и завершить карьеру. Всякое может быть, понятия не имею. Но очевидно, что нас всех ждёт очень большой и важный бой», — сказал Уайт в интервью на канале UFC Arabia в YouTube.



Напомним, третья встреча Конора и Порье состоится 10 июля и возглавит турнир UFC 264. В первом бою, в 2014 году, Конор нокаутировал Дастина, в январе 2021 года уже луизианец нокаутировал Макгрегора.

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