Чемпионка UFC Аманда Нуньес вызвала на бой Ким Кардашьян после слов Даны Уайта
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Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес бросила вызов американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Нуньес с Кардашьян стал бы большим событием.
«Эй, Ким, давай сделаем это. Ржу, Нуньес против Кардашьян», — написала Нуньес в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему изображению.
Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Аманды Нуньес.
33-летняя Аманда Нуньес выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок бразильская спортсменка провела в марте 2021 года, победив представительницу Австралии Меган Андерсон в первом раунде. Всего на счету Аманды 25 боёв в MMA, в которых она одержала 21 победу и потерпела четыре поражения.
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