Малиньяджи дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

«Честно говоря, мне кажется, что Конору Макгрегору опять надерут задницу. Но это нормально, поскольку потом скажут, что он снова не сосредоточился, потому что продал свой бренд виски за $ 600 млн», — цитирует Малиньяджи Sportskeeda.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.