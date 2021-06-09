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Ковингтон рассказал о непорядочном поступке Порье в ходе подготовки к бою с Нурмагомедовым

Ковингтон рассказал о непорядочном поступке Порье в ходе подготовки к бою с Нурмагомедовым
Александр Насонов
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, рассказал о непорядочном поступке бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье, который тот совершил в период подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Дастин тренировался с любителем, тот был без шлема. Он опрокинул парня и сказал ему прямо в лицо: «Ещё один». Что в этом хорошего и благородного?

Ты только что уронил парня, который помогал тебе готовиться к бою с Хабибом. Почему ты вообще тренируешься с любителем, готовясь к бою с Хабибом, и так себя ведёшь?» — приводит слова Ковингтона BJPenn.com.

В сентябре 2019 года Порье проиграл Нурмагомедову, который успешно применил удушающий приём в третьем раунде.

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