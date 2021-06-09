Боб Арум: Мейвезер нокаутировал бы Логана Пола, если бы захотел

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскритиковал спортивную составляющую выставочного поединка между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и боксёром и видеоблогером Логаном Полом.



«Это шутка и фарс. Я бы не стал платить даже пять центов за просмотр такого боя. Я знал, что никто не пострадает, всё шло по написанному сценарию. Мейвезер мог нокаутировать Пола в любой момент, если бы захотел», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.



Ранее критики заметили, что в одном из моментов Мейвезер нанёс сильный удар Полу, а потом якобы специально поддерживал его в клинче, чтобы тот не свалился на ринг.



Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.



Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.

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