Боб Арум: Мейвезер нокаутировал бы Логана Пола, если бы захотел

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскритиковал спортивную составляющую выставочного поединка между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и боксёром и видеоблогером Логаном Полом.
«Это шутка и фарс. Я бы не стал платить даже пять центов за просмотр такого боя. Я знал, что никто не пострадает, всё шло по написанному сценарию. Мейвезер мог нокаутировать Пола в любой момент, если бы захотел», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.
Ранее критики заметили, что в одном из моментов Мейвезер нанёс сильный удар Полу, а потом якобы специально поддерживал его в клинче, чтобы тот не свалился на ринг.
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.
- 9 июня 2021
-
12:26
-
12:09
-
11:59
-
11:57
-
11:22
-
10:34
-
09:51
-
09:49
-
09:10
-
09:00
-
08:32
-
07:21
-
01:04
-
00:25
- 8 июня 2021
-
23:55
-
21:53
-
20:41
-
19:22
-
17:27
-
16:22
-
16:22
-
15:46
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
14:22
-
13:33
-
13:26
-
13:00
-
12:10
-
12:08
-
12:01
-
11:02
-
10:33
-
10:03