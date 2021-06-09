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Штырков: Монсон — депутат? Это клоунада. У нас что, нет достойных россиян?

Штырков: Монсон — депутат? Это клоунада. У нас что, нет достойных россиян?
Александр Кожевников
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Российский боец Иван Штырков выразил недоумение в связи с тем, что Джефф Монсон является депутатом. Монсон в 2018 году был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск.

«Очень плохо смотрю на это всё. Считаю, что это клоунада. Какой депутат? У нас что, нет достойных россиян? Тех, кто мог бы стать депутатом. Недостойных у нас вполне достаточно. Может быть, начнём приглашать достойных людей?

Монсон нашёл кормушку, кому он нужен? Говорит: «Я хочу открыть то, хочу открыть это». Так едь в Америку, открывай, что ты у себя там не открываешь? Очень негативно к этому отношусь. Одно дело, когда люди получают гражданство, Рой Джонс или Жерар Депардье, например. Гражданство. Ты гражданин, пожалуйста, живи тут.

Но когда ты лезешь в политику, меценатство, для меня это странно. Мы, сами с собой не можем разобраться, а тут ещё какие-то непонятные иностранцы. Тем более он политик какой-то или что?» — сказал Иван Штырков в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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