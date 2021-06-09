Президент UFC отреагировал на жалобы Нганну на гонорар Логана Пола за бой с Мейвезером
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слова чемпиона лиги в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, который пожаловался, что боксёр и видеоблогер Логан Пол получил неоправданно высокий гонорар за поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Ранее Нганну заявил: «Страшно думать о том, что Логан Пол только что заработал $ 20 млн на выставочном боксёрском поединке. Что мы делаем не так?»
«Ютуберы стали драться, и все вокруг словно сошли с ума: дескать, что я делаю не так? Всё просто: нужно было завести канал на YouTube, когда тебе было 12 лет, и сейчас ты был бы там знаменитостью и мог бы боксировать с Флойдом Мейвезером», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
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