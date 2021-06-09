Кормье: не могу сказать, что Веттори хуже Адесаньи как боец ММА

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не считает, что Марвин Веттори уступает Исраэлю Адесанье в своих навыках.
«Я понимаю, что Адесанья намного лучше как ударник, у него есть опыт чемпионских поединков. Но мне сложно сказать, что он является лучшим бойцом ММА, чем Веттори, потому что у Марвина есть аспекты, в которых он не так хорош, но другие моменты полностью компенсируют этот недостаток. Речь о физической форме и борьбе.
Да, конечно, Адесанья лучше как ударник, но он не превосходит его в борьбе. Не думаю, что Исраэль лучше в грэпплинге, так что сложно сказать, что он лучше как боец смешанных единоборств», — сказал Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.
В ночь с 12 на 13 июня мск в Глендейле (штат Аризона, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 263. В главном событии вечера чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт защиту титула в поединке с Марвином Веттори.
- 9 июня 2021
-
14:00
-
13:39
-
13:06
-
13:01
-
12:26
-
12:09
-
11:59
-
11:57
-
11:22
-
10:34
-
09:51
-
09:49
-
09:10
-
09:00
-
08:32
-
07:21
-
01:04
-
00:25
- 8 июня 2021
-
23:55
-
21:53
-
20:41
-
19:22
-
17:27
-
16:22
-
16:22
-
15:46
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
14:22
-
13:33
-
13:26
-
13:00
-
12:10
-
12:08