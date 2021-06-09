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Кормье: не могу сказать, что Веттори хуже Адесаньи как боец ММА

Кормье: не могу сказать, что Веттори хуже Адесаньи как боец ММА
Александр Кожевников
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не считает, что Марвин Веттори уступает Исраэлю Адесанье в своих навыках.

«Я понимаю, что Адесанья намного лучше как ударник, у него есть опыт чемпионских поединков. Но мне сложно сказать, что он является лучшим бойцом ММА, чем Веттори, потому что у Марвина есть аспекты, в которых он не так хорош, но другие моменты полностью компенсируют этот недостаток. Речь о физической форме и борьбе.

Да, конечно, Адесанья лучше как ударник, но он не превосходит его в борьбе. Не думаю, что Исраэль лучше в грэпплинге, так что сложно сказать, что он лучше как боец смешанных единоборств», — сказал Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.

В ночь с 12 на 13 июня мск в Глендейле (штат Аризона, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 263. В главном событии вечера чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт защиту титула в поединке с Марвином Веттори.

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