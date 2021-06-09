Кормье: не могу сказать, что Веттори хуже Адесаньи как боец ММА

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не считает, что Марвин Веттори уступает Исраэлю Адесанье в своих навыках.



«Я понимаю, что Адесанья намного лучше как ударник, у него есть опыт чемпионских поединков. Но мне сложно сказать, что он является лучшим бойцом ММА, чем Веттори, потому что у Марвина есть аспекты, в которых он не так хорош, но другие моменты полностью компенсируют этот недостаток. Речь о физической форме и борьбе.



Да, конечно, Адесанья лучше как ударник, но он не превосходит его в борьбе. Не думаю, что Исраэль лучше в грэпплинге, так что сложно сказать, что он лучше как боец смешанных единоборств», — сказал Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.



В ночь с 12 на 13 июня мск в Глендейле (штат Аризона, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 263. В главном событии вечера чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт защиту титула в поединке с Марвином Веттори.