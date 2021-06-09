Хирн уверен, что Фьюри не мог схитрить с перчатками перед боем с Уайлдером

Британский промоутер Эдди Хирн уверен, что чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри не мог провернуть обман с перчатками перед вторым боем с Деонтеем Уайлдером. Ранее Уайлдер заявил, что он уверен в том, что Тайсон Фьюри пошёл на обман с боксёрскими перчатками в их втором поединке.



«Если вы хоть раз бывали в раздевалке перед боем, особенно в штате Невада, то я не представляю себе, как можно смошенничать с перчатками или бинтами, когда боксёров начинают тейпировать перед выходом на ринг. Мне сложно понять, как не надетая до конца перчатка может дать преимущество во время удара. Как по мне, ты просто сломаешь руку, если кисть не зафиксирована внутри перчатки. Думаю, что это невозможно», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.

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