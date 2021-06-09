«Веет смутой». Ученик Емельяненко ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Фёдора

Российский боец смешанных единоборств Григорий Пономарёв, ученик легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко, ответил на вопрос, нет ли у него ощущения, что тот готовится к последнему поединку в карьере.

«Веет смутой по залу. Не могу ничего говорить, последний бой или нет. Это только в голове Фёдора Владимировича.

Конечно, на такого яркого мужика всегда хочется смотреть и хочется, чтобы он всегда бился. Но всё же годы, время, развитие спорта, стиля — всё это меняется. Всё равно Фёдору когда-то придётся сказать: «Я заканчиваю». Ну пока Фёдор не уступает вообще», — приводит слова Пономарёва Sport24.

Фёдор Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последний поединок состоялся в декабре 2019 года, соперником был американец Куинтон Джексон. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.