«Веет смутой». Ученик Емельяненко ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Фёдора

Российский боец смешанных единоборств Григорий Пономарёв, ученик легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко, ответил на вопрос, нет ли у него ощущения, что тот готовится к последнему поединку в карьере.
«Веет смутой по залу. Не могу ничего говорить, последний бой или нет. Это только в голове Фёдора Владимировича.
Конечно, на такого яркого мужика всегда хочется смотреть и хочется, чтобы он всегда бился. Но всё же годы, время, развитие спорта, стиля — всё это меняется. Всё равно Фёдору когда-то придётся сказать: «Я заканчиваю». Ну пока Фёдор не уступает вообще», — приводит слова Пономарёва Sport24.
Фёдор Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последний поединок состоялся в декабре 2019 года, соперником был американец Куинтон Джексон. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
- 9 июня 2021
-
16:36
-
16:34
-
16:03
-
15:44
-
14:57
-
14:30
-
14:00
-
13:39
-
13:06
-
13:01
-
12:26
-
12:09
-
11:59
-
11:57
-
11:22
-
10:34
-
09:51
-
09:49
-
09:10
-
09:00
-
08:32
-
07:21
-
01:04
-
00:25
- 8 июня 2021
-
23:55
-
21:53
-
20:41
-
19:22
-
17:27
-
16:22
-
16:22
-
15:46
-
15:06
-
15:00
-
14:32