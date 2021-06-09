Арум — о бое Мейвезера и Пола: просто фарс, каждый понимает, что всё было как по сценарию

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о поединке бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом.



«Это какая-то шутка и фарс. Я бы не стал платить и пяти центов за просмотр этого боя. Каждый понимает, что всё было как по сценарию. Мейвезер смог бы уложить Пола в любой момент, если б только захотел», – приводит слова Арума BoxingScene.



Напомним, выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол состоялся в ночь на 7 июня в Майами на арене Hard Rock Stadium. Он продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.



Ранее Пол ответил тем, кто считает, что его бой с Флойдом был договорным.

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