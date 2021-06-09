А. Емельяненко — о реванше с Кокляевым: видимо, он хочет «Полёт над гнездом кукушки 2.0»

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал желание известного стронгмена Михаила Кокляева провести бой-реванше по правилам бокса. Первый поединок спортсменов состоялся в ноябре 2019 года в Москве. Уже в первом раунде Емельяненко нокаутировал соперника.



«Миша — хороший парень, но я его не понимаю. Ему, видимо, понравилось путешествовать моими авиалиниями? Он хочет «Полёт над гнездом кукушки 2.0?

Повторюсь: мне без разницы, кого бить. Бои — это мой хлеб. Будет достойное предложение — выйду и побью его.

Что уж греха таить: так быстро, как в бою с Мишей, я ещё никогда не зарабатывал», — приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт.ру».



Ранее Кокляев высказался о возможном реванше с Александром.