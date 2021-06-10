Трансляции боя Мейвезер – Пол в США были проданы более одного миллиона раз

Бой между 44-летним легендарным боксёром Флойдом Мейверезом и 26-летним блогером Логаном Полом вызвал небывалый ажиотаж в США, сообщает BoxingScene.



Как отмечает источник, в США было приобретено более одного миллиона трансляций этого боя, включая кабельное, спутниковое и потоковое вещание.



Безумный поток желающих посмотреть бой в воскресенье вечером создал проблемы с серверами крупного стриминогового сервиса ShowTime. Это воскресенье было самым пиковым днём для новых подписок с момента запуска вышеупомянутого потокового сервиса.



Цифры неудивительны для отраслевых экспертов, если учесть ценность имени Мэйвезера и огромный охват Пола, насчитывающий более 56 миллионов подписчиков в его многочисленных социальных сетях.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.