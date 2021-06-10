Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Н'Голо Канте о себе

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова полузащитника «Челси» и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте. Ранее Канте заявил: «Я просто обычный парень. Не стоит говорить, что я самый добрый или самый лучший».
«Скромный чемпион», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
В сезоне-2020/2021 Канте в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году полузащитник в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, прошедший в России. Французскую команду с Канте в составе считают одним из главных фаворитов Евро-2020.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах в октябре 2020 года, после того как победил Джастина Гэтжи. На его счету 29 побед в 29 боях в MMA.
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