Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Н'Голо Канте о себе

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова полузащитника «Челси» и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте. Ранее Канте заявил: «Я просто обычный парень. Не стоит говорить, что я самый добрый или самый лучший».

«Скромный чемпион», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

В сезоне-2020/2021 Канте в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году полузащитник в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, прошедший в России. Французскую команду с Канте в составе считают одним из главных фаворитов Евро-2020.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах в октябре 2020 года, после того как победил Джастина Гэтжи. На его счету 29 побед в 29 боях в MMA.