Лопес указал Ломаченко на ошибку в бою с ним
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Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, какую ошибку, по его мнению, допустил бывший чемпион мира Василий Ломаченко в поединке с ним. В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.
По словам Лопеса, украинец был слишком уверен в победе.
«Ломаченко излишне верил в себя. Я же так не поступаю. Мне кажется, что он считал себя богом, поэтому я просто хотел снести ему голову.
Ломаченко становится уверенным, когда ловит ритм. Я сделал всё, чтобы он не смог найти свой ритм», — приводит слова Лопеса World Boxing News.
Победа над Ломаченко стала для Лопеса 16-й в 16 поединках. Что касается украинца, то у него 14 побед и два поражения в 16 боях в профессиональном боксе.
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