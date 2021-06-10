Диаз — о бое с Эдвардсом: надеюсь, все сохранят голову на плечах после боя

Американский боец ММА Нейт Диаз поделился ожиданиями от поединка с Леоном Эдвардсом.



«Такое происходит со мной всю мою карьеру, так что, если обо мне говорят что-то негативное — у меня есть простой ответ. Идите куда подальше. Не хотите говорить что-то хорошее — лучше заткнитесь и не говорите вообще ничего. Те, кто предсказывают моё поражение просто не в себе. Я собираюсь выйти и показать хорошее шоу, по максимуму сделать свою работу. Надеюсь, что все уйдут из октагона с головой на плечах, но я собираюсь выйти туда, чтобы убивать. В этом можете не сомневаться», — приводит слова Диаза ESPN.



Бой состоится на турнире UFC 263, который будет проходить 12 июня.

Ранее своими ожиданиями от боя поделился Леон Эдвардс.