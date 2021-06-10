В Канаде поставили памятник Сен-Пьеру, Жорж отреагировал. Фото

В Сент-Изидоре (Канада) поставили памятник уроженцу города прославленному бойцу смешанных единоборств Жоржу Сен-Пьеру, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях.
«Я очень тронут той честью, которую оказал мне муниципалитет города, в котором я вырос. Надеюсь, что площадь GSP станет местом вдохновения и встреч для каждого поколения, а также символом упорства, особенно для молодых людей, у которых есть большие мечты», — написал Сен-Пьер в «Инстаграме», прикрепив к тексту соответствующие фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Жоржа Сен-Пьера.
40-летний Жорж Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. На его счету 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения.
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