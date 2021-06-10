Уайт: Нику Диазу не стоит выступать в среднем весе

Президент UFC Дана Уайт предостерёг Ника Диаза от выступлений в среднем весе. Ожидается, что Ник может возобновить карьеру в 2021 году.



«Считаю, Ник будет выступать в полусреднем весе. Не думаю, что он захочет драться в среднем дивизионе. Я знаю, что он хотел встретиться с Андерсоном Силвой, но сейчас это невозможно. ему не следует проводить бои в среднем весе, особенно после шестилетнего отсутствия. В полусреднем весе тоже очень сильная конкуренция», — приводит слова Даны Уайта Low Kick MMA.



37-летний Диаз не проводил поединки с января 2015 года. Тогда его бой с Андерсоном Силвой был признан несостоявшимся. Диаз не побеждал в трёх последних поединках.



Его последняя победа датируется ещё 2011 годом. Тогда он решением судей победил Би-Джей Пенна. Примечательно, что ранее возникали слухи о возможном возвращении Диаза для участия в поединке со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.