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Уайт: Нику Диазу не стоит выступать в среднем весе

Уайт: Нику Диазу не стоит выступать в среднем весе
Александр Кожевников
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Президент UFC Дана Уайт предостерёг Ника Диаза от выступлений в среднем весе. Ожидается, что Ник может возобновить карьеру в 2021 году.

«Считаю, Ник будет выступать в полусреднем весе. Не думаю, что он захочет драться в среднем дивизионе. Я знаю, что он хотел встретиться с Андерсоном Силвой, но сейчас это невозможно. ему не следует проводить бои в среднем весе, особенно после шестилетнего отсутствия. В полусреднем весе тоже очень сильная конкуренция», — приводит слова Даны Уайта Low Kick MMA.

37-летний Диаз не проводил поединки с января 2015 года. Тогда его бой с Андерсоном Силвой был признан несостоявшимся. Диаз не побеждал в трёх последних поединках.

Его последняя победа датируется ещё 2011 годом. Тогда он решением судей победил Би-Джей Пенна. Примечательно, что ранее возникали слухи о возможном возвращении Диаза для участия в поединке со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

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