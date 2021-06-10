Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василий Ломаченко обратился к хейтерам

Василий Ломаченко обратился к хейтерам
Александр Насонов
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко обратился к недоброжелателям. Ломаченко стал получать много гневных сообщений после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

«Хотел сказать огромное спасибо тем людям, которые меня поддерживают, и тем людям, которые злорадствуют, хейтят. Вам огромное спасибо, вы прибавляете мотивации.

Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее. Будем двигаться дальше», — заявил Ломаченко в интервью YouTube-каналу Snow Queen LA.

33-летний Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В июне украинец сразится с японцем Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021