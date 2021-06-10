Василий Ломаченко обратился к хейтерам

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко обратился к недоброжелателям. Ломаченко стал получать много гневных сообщений после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.
«Хотел сказать огромное спасибо тем людям, которые меня поддерживают, и тем людям, которые злорадствуют, хейтят. Вам огромное спасибо, вы прибавляете мотивации.
Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее. Будем двигаться дальше», — заявил Ломаченко в интервью YouTube-каналу Snow Queen LA.
33-летний Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В июне украинец сразится с японцем Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.
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