Василий Ломаченко обратился к хейтерам

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко обратился к недоброжелателям. Ломаченко стал получать много гневных сообщений после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

«Хотел сказать огромное спасибо тем людям, которые меня поддерживают, и тем людям, которые злорадствуют, хейтят. Вам огромное спасибо, вы прибавляете мотивации.

Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее. Будем двигаться дальше», — заявил Ломаченко в интервью YouTube-каналу Snow Queen LA.

33-летний Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В июне украинец сразится с японцем Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.