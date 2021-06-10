Названы место и дата боя Джошуа — Усик
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Стала известна дата поединка с участием действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика. Бой Джошуа — Усик состоится в Великобритании 25 сентября, сообщает журналист Кевин Айол в своём «твиттере», ссылаясь на источники.
Ранее сообщалось, что следующим соперником Энтони Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO. У британского боксёра 24 победы (в том числе 22 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге, у украинца 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.
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