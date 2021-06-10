Тренер Усика отреагировал на слова Лопеса о суицидальных мыслях Ломаченко

Валентин Литвинчук, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал слова абсолютного чемпиона в лёгком весе Теофимо Лопеса. Ранее Лопес заявил, что слышал, будто бы у Василия Ломаченко, который ему проиграл в октябре 2020 года, появились мысли о самоубийстве.

«Я слышал про какие-то суицидальные наклонности. Это бред.

Вася абсолютно кайфует, тренируется, ездит на рыбалку, бегает по 20 километров каждый день. Где здесь суицидальные наклонности?» — рассказал Литвинчук в интервью YouTube-каналу «Некаратэ».

33-летний Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В июне украинец сразится с японцем Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.