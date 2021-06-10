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Ломаченко поделился мнением о бое Флойд Мейвезер — Логан Пол

Ломаченко поделился мнением о бое Флойд Мейвезер — Логан Пол
Александр Насонов
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Василий Ломаченко рассказал, что думает о боксёрском поединке с участием экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола. Мейвезер и Пол провели выставочный бой, победителя выявить не удалось.

«Они делают деньги. Это не спорт. Люди купили трансляцию, чтобы посмотреть бой. Бойцы и ютуберы зарабатывают деньги. Это бизнес.

Я нормально к этому отношусь. Если люди хотят такое шоу, они платят за него. Это не моя проблема и не проблема других бойцов, которые говорят, что это неуважение. Забудьте. Люди платят за это, они хотят это видеть. Почему нет? А они пользуются этим», — рассказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Snow Queen LA.

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