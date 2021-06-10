Джоджуа: я жила в доме Стерлинга в Лас-Вегасе. Как-то он чихнул и чуть не умер

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, рассказала, как жила в доме, принадлежащем обладателю пояса в легчайшем весе Алджэмейну Стерлингу.

«Общались ли со Стерлингом? Да, у него в Лас-Вегасе свой дом, и он его сдаёт по комнатам бойцам. Когда я была в Лас-Вегасе, тоже жила в его доме, познакомилась с ним.

Как человек — обычный, простой и весёлый парень. В то время, когда я приехала, он не тренировался. У него была операция на шее. Он даже чихать не мог. Бедный, чихнул и чуть не умер от этого», — рассказала Джоджуа в интервью YouTube-каналу «Sport24: культура бития».

26-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок грузинская спортсменка провела в октябре 2020 года, проиграв Миранде Маверик. Всего на её счету 12 боёв в MMA, в которых она одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.