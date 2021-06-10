Результаты взвешивания турнира Bellator 260: Амосов оказался тяжелее Лимы

12 июня по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 260. В главном событии турнира сразятся бразильский боец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов.
В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты.
Основной кард
Дуглас Лима (169,75) – Ярослав Амосов (170)
Пол Дейли (175) — Джейсон Джексон (175)
Ванесса Порто (128) — Илара Джоанн (127,5)
Демаркус Джексон (170) — Марк Леммингер (170,5)
Аарон Пико (145,75) — Эйден Ли (145).
Предварительный кард
Алекс Полиззи (205) — Густаво Трухильо (205,25)
Аманда Белл (145) — Марина Мохнаткина (145,5)
Лукас Бреннан (146,5) — Мэттью Скибицки (146)
Ник Ньюэлл (156) — Бобби Кинг (156)
Тайвен Клэкстон (146) — Джастин Гонсалес (145)
Кайл Кратчмер (170,25) — Леван Чохели (170).
- 10 июня 2021
-
20:08
-
19:06
-
16:49
-
15:55
-
15:14
-
14:46
-
14:20
-
13:10
-
13:05
-
12:29
-
11:54
-
11:54
-
11:05
-
10:58
-
10:56
-
10:09
-
10:01
-
09:56
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
08:43
-
08:00
-
04:13
- 9 июня 2021
-
23:07
-
22:14
-
20:25
-
18:25
-
16:36
-
16:34
-
16:03
-
15:44
-
14:57
-
14:30
-
14:00