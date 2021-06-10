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Результаты взвешивания турнира Bellator 260: Амосов оказался тяжелее Лимы

Результаты взвешивания турнира Bellator 260: Амосов оказался тяжелее Лимы
Виталий Весёлый
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12 июня по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 260. В главном событии турнира сразятся бразильский боец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов.

В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты.

Основной кард

Дуглас Лима (169,75) – Ярослав Амосов (170)
Пол Дейли (175) — Джейсон Джексон (175)
Ванесса Порто (128) — Илара Джоанн (127,5)
Демаркус Джексон (170) — Марк Леммингер (170,5)
Аарон Пико (145,75) — Эйден Ли (145).

Предварительный кард

Алекс Полиззи (205) — Густаво Трухильо (205,25)
Аманда Белл (145) — Марина Мохнаткина (145,5)
Лукас Бреннан (146,5) — Мэттью Скибицки (146)
Ник Ньюэлл (156) — Бобби Кинг (156)
Тайвен Клэкстон (146) — Джастин Гонсалес (145)
Кайл Кратчмер (170,25) — Леван Чохели (170).

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