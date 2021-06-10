Результаты взвешивания турнира Bellator 260: Амосов оказался тяжелее Лимы

12 июня по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 260. В главном событии турнира сразятся бразильский боец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов.



В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты.



Основной кард



Дуглас Лима (169,75) – Ярослав Амосов (170)

Пол Дейли (175) — Джейсон Джексон (175)

Ванесса Порто (128) — Илара Джоанн (127,5)

Демаркус Джексон (170) — Марк Леммингер (170,5)

Аарон Пико (145,75) — Эйден Ли (145).



Предварительный кард



Алекс Полиззи (205) — Густаво Трухильо (205,25)

Аманда Белл (145) — Марина Мохнаткина (145,5)

Лукас Бреннан (146,5) — Мэттью Скибицки (146)

Ник Ньюэлл (156) — Бобби Кинг (156)

Тайвен Клэкстон (146) — Джастин Гонсалес (145)

Кайл Кратчмер (170,25) — Леван Чохели (170).

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