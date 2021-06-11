Бой россиянина Уланбекова с американцем Нэмом в UFC отменён

Поединок с участием российского бойца Тагира Уланбекова и американца Тайсона Нэма не состоится. Он должен был пройти в ночь с 19 на 20 июня мск. Уланбеков сообщил о проблемах со здоровьем.



«Хочу сообщить, что вот уже в третий раз мне приходится сниматься с боя в связи с проблемами со здоровьем. Я был в хорошей форме, усердно готовился, но подхватил гайморит, который протекал в тяжёлой форме, и это совершенно выбило меня из тренировочной колеи.

Мне пришлось сидеть на антибиотиках в течение недели, сейчас я потихоньку иду на поправку!

Надеюсь, в этом году я смогу выйти в клетку и порадовать вас!» — написал Уланбеков на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Уланбекова в «Инстаграме».