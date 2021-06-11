В UFC официально подтвердили следующий бой Ислама Махачева
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, проведёт следующий поединок с Тиаго Мойзесом, бой состоится в ночь с 17 на 18 июля мск. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» UFC Russia.
Посмотреть фото афиши поединка можно в «инстаграме» ufcrussia.
Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес — 14-е.
Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.
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