В UFC официально подтвердили следующий бой Ислама Махачева

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, проведёт следующий поединок с Тиаго Мойзесом, бой состоится в ночь с 17 на 18 июля мск. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» UFC Russia.

Посмотреть фото афиши поединка можно в «инстаграме» ufcrussia.

Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес — 14-е.

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.