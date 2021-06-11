Магомедшарипов показал фото из больничной палаты. Нурмагомедов отреагировал

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию, сделанную в больничной палате. По словам спортсмена, запланированная операция откладывается.
«Не всегда получается, как мы планируем. В последний момент операцию пришлось отложить. На всё воля Аллаха», — подписал он фото.
«Пусть Аллах поможет, брат», — написал в комментариях экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Фото: https://www.instagram.com/zabit_magomedsharipov/?hl=ru
Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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