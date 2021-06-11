Дацик: А. Емельяненко страшно выходить на бой. Он выставил немыслимые денежные требования
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик объяснил, почему сорвался его поединок с другим российским бойцом MMA Александром Емельяненко.
«Емеле страшно выходить на бой, поэтому он решил не за слова отвечать, а заработать на бое. Выставил какие-то немыслимые денежные требования за этот бой, которые, естественно, ему никто не удовлетворит.
В первую очередь, конечно же, это касалось нашей личной разборки и всех его произнесённых слов: то, что он начал движуху в 2010-м, 2009 году… Это показывает, кто такой Емеля. Это был вызов, а Емеля с него соскакивает. Он вызывал Джигана на бой, Тарасова на бой — это и есть профессиональный показатель смелости и силы Саши Емельяненко», — приводит слова Дацика «Спорт-экспресс».
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