Флойд Мейвезер назвал условие боя с Джейком Полом
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал, при каком условии согласится сразиться с боксёром и видеоблогером Джейком Полом. В минувшие выходные Мейвезер провёл выставочный поединок с Логаном Полом, братом Джейка, победителя выявить не удалось.
«Джейк Пол вёл речь о настоящем поединке. Если это будет настоящий бой, я перейду в свою настоящую боевую весовую категорию, которая составляет 147 или 154 фунта. Если Джейк Пол сможет сбросить вес до 154 фунтов (почти 70 кг. — Прим. «Чемпионата»), мы сможем увидеть его мастерство», — приводит слова Мейвезера Dexerto.
На счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе. У Джейка Пола три победы в трёх боях.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 11 июня 2021
-
09:22
-
08:43
-
08:13
-
08:00
-
07:19
-
00:04
- 10 июня 2021
-
22:48
-
22:15
-
20:08
-
19:06
-
16:49
-
15:55
-
15:14
-
14:46
-
14:20
-
13:10
-
13:05
-
12:29
-
11:54
-
11:54
-
11:05
-
10:58
-
10:56
-
10:09
-
10:01
-
09:56
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
08:43
-
08:00
-
04:13
- 9 июня 2021
-
23:07
-
22:14
-
20:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам