Флойд Мейвезер назвал условие боя с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал, при каком условии согласится сразиться с боксёром и видеоблогером Джейком Полом. В минувшие выходные Мейвезер провёл выставочный поединок с Логаном Полом, братом Джейка, победителя выявить не удалось.

«Джейк Пол вёл речь о настоящем поединке. Если это будет настоящий бой, я перейду в свою настоящую боевую весовую категорию, которая составляет 147 или 154 фунта. Если Джейк Пол сможет сбросить вес до 154 фунтов (почти 70 кг. — Прим. «Чемпионата»), мы сможем увидеть его мастерство», — приводит слова Мейвезера Dexerto.

На счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе. У Джейка Пола три победы в трёх боях.