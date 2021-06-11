48-летний Оскар де ла Хойя объявил о возвращении в бокс и анонсировал реванш с Мейвезером

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что вернётся на ринг в сентября 2021 года. Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере». Последний поединок 48-летний де ла Хойя провёл в декабре 2008 года, проиграв Мэнни Пакьяо.

Также де ла Хойя заявил, что вызовет на бой экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. В мае 2007 года Мейвезер победил Оскара раздельным решением судей.

«Дайте мне провести два боя, и я вызову чёртового Флойда Мейвезера. Увидите, это будет чёртов настоящий бой», — добавил де ла Хойя.

Первый бой в профессиональном боксе Оскар де ла Хойя провёл в 1992 году. На его счету 45 поединков, в которых он одержал 39 побед (в том числе 30 нокаутом) и потерпел шесть поражений.