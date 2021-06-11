Патрисиу Питбуль и Макки встретятся в финале Гран-при Bellator 30 июля

Патрисиу Питбуль и Эй Джей Макки проведут поединок финала Гран-при Bellator в полулёгком весе 30 июля, сообщает MMA Fighting.

Чемпион Bellator в двух дивизионах Питбуль встретится с непобеждённым бойцом ММА. Пока место проведения турнира неизвестно. Бразилец не проигрывает уже почти шесть лет в легчайшем весе.

Макки за карьеру одержал 17 побед и не потерпел ни одного поражения. Ранее Макки победил Георгия Караханяна, Дерека Кампоса и Дарриона Колдуэлла. После этого он получил шанс на титульный бой.

Макки за карьеру лишь в шести случаях доводил дело до решения судей. Во всех остальных боях он побеждал досрочно.