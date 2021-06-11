Патрисиу Питбуль и Макки встретятся в финале Гран-при Bellator 30 июля
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Патрисиу Питбуль и Эй Джей Макки проведут поединок финала Гран-при Bellator в полулёгком весе 30 июля, сообщает MMA Fighting.
Чемпион Bellator в двух дивизионах Питбуль встретится с непобеждённым бойцом ММА. Пока место проведения турнира неизвестно. Бразилец не проигрывает уже почти шесть лет в легчайшем весе.
Макки за карьеру одержал 17 побед и не потерпел ни одного поражения. Ранее Макки победил Георгия Караханяна, Дерека Кампоса и Дарриона Колдуэлла. После этого он получил шанс на титульный бой.
Макки за карьеру лишь в шести случаях доводил дело до решения судей. Во всех остальных боях он побеждал досрочно.
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