Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Патрисиу Питбуль и Макки встретятся в финале Гран-при Bellator 30 июля

Патрисиу Питбуль и Макки встретятся в финале Гран-при Bellator 30 июля
Антон Мозговой
Комментарии

Патрисиу Питбуль и Эй Джей Макки проведут поединок финала Гран-при Bellator в полулёгком весе 30 июля, сообщает MMA Fighting.

Чемпион Bellator в двух дивизионах Питбуль встретится с непобеждённым бойцом ММА. Пока место проведения турнира неизвестно. Бразилец не проигрывает уже почти шесть лет в легчайшем весе.

Макки за карьеру одержал 17 побед и не потерпел ни одного поражения. Ранее Макки победил Георгия Караханяна, Дерека Кампоса и Дарриона Колдуэлла. После этого он получил шанс на титульный бой.

Макки за карьеру лишь в шести случаях доводил дело до решения судей. Во всех остальных боях он побеждал досрочно.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021