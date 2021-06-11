Стало известно, когда и с кем может сразиться Ломаченко после Накатани

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко, после того как сразится с Масаёси Накатани 26 июня, может подраться с обладателем пояса WBC в лёгком весе Девином Хэйни.

«Это отличный бой. Если Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес, Ломаченко будет нужен другой соперник. Поединок Хэйни – Ломаченко был бы интересным.

Есть дата, под которую мы планируем организовать большой бой. Это 11 декабря», — рассказал Арум в интервью YouTube-каналу Snow Queen LA.

33-летний Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В июне украинец сразится с японцем Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.