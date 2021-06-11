Билли Джо Сондерс задумался о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс признался, что раздумывает над завершением карьеры.



«Я много думал и наслаждался общением с детьми. Мне сделали операцию, у меня был перелом глазницы в трёх местах. Мне вставили несколько металлических пластин, так что я сейчас как Терминатор. Как только я приехал домой, я полностью посвятил себя семье, никакого бокса.



Мне скоро 31 год, и если я захочу отдыхать, а не работать, то я смогу себе это позволить. Так и должно быть. Я много времени отдал боксу, и спорт был добр ко мне.



Мне нужно всё обдумать. Я поговорю с отцом, мне важно его мнение. Честно говоря, его мнению будет важнее, чем моё. Это тот случай, когда шансы 50 на 50. Думаю, я мог бы провести ещё пару боёв, но они должны меня устраивать. Если отец скажет, чтобы я уходил из спорта, то я так и поступлю», — приводит слова Билли Джо Сондерса talkSPORT.