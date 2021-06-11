Шлеменко рассказал, к чему должен быть готов Амосов в бою с Лимой

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя Ярослава Амосова с Дугласом Лимой на турнире Bellator в ночь с 11 на 12 июня мск.

«В бою Ярослава Амосова и Дугласа Лимы шансы 50 на 50. Сильная сторона Ярослава — борьба, для Лимы же это слабость. Но Дуглас в последнее время научился обороняться, именно по этой причине не могу сказать, что украинский боец явный фаворит. Если бы этот бой проходил три года назад, то можно было бы так рассуждать. Сейчас — нет.

Ярославу однозначно достанется, ему нужно быть готовым терпеть боль и чёткие попадания. Если же он готов к этому, то есть всё, чтобы стать чемпионом.

Сможет ли Ярослав превзойти рекорд Хабиба? Почему нет? Хабиб поставил планку, но кто-то же точно сможет её обойти. Это не является недостижимым результатом, мало того, есть все шансы превзойти, даже приумножить. Всегда сложнее тому, кто устанавливает рекорд, следующие же знают результат. У Ярослава есть все шансы, всё в его руках. Пожелаем ему удачи», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.