Кит Турман: с тремя поясами ты можешь называть себя абсолютным чемпионом

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман считает, что для того, чтобы быть абсолютным чемпионом мира достаточно получить три пояса, а не четыре.
«Если я правильно понимаю, то для того, чтобы называться абсолютным чемпионом мира, нужно обладать тремя поясами. Чемпионский пояс WBO признан далеко не всеми. Когда я был в Японии и проводил время с разными промоутерами, они дали понять, что не позволят никому из своих боксёров драться за WBO. Только WBA и WBC. Я не уверен, что там котируется даже IBF. Всё это из истории спорта. Возьмите Винки Райта. У него было три титула и он был абсолютным чемпионом.
WBC, WBA и IBF. Эти пояса делают любого абсолютным чемпионом. Можете сказать, что в полусреднем весе есть непобеждённый чемпион, но я всё равно считаю, что с тремя поясами ты можешь называть себя абсолютным чемпионом», — приводит слова Кита Турмана FightHype.
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