Следующим соперником Бивола может стать Джон Райдер

Экс-претендент на титул Джон Райдер может стать следующим соперником чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, сообщает iFL со ссылкой на слова британского промоутера Эдди Хирна.
Ранее менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщал, что следующим соперником россиянина может стать мексиканский боксёр Хильберто Рамирес.
В мае 2021 года Дмитрий Бивол победил Крейга Ричардса. Бой, проходивший на турнире в Манчестере (Англия), получился затяжным. Соперники провели на ринге все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Биволу: 118:110, 115:113, 115:114. Россиянин отстоял титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Победа стала для него 18-й в карьере, он не потерпел ни одного поражения. Ричардс потерпел второе поражение при одной ничьёй и 16 победах.
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