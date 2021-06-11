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Следующим соперником Бивола может стать Джон Райдер

Следующим соперником Бивола может стать Джон Райдер
Александр Кожевников
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Экс-претендент на титул Джон Райдер может стать следующим соперником чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, сообщает iFL со ссылкой на слова британского промоутера Эдди Хирна.

Ранее менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщал, что следующим соперником россиянина может стать мексиканский боксёр Хильберто Рамирес.

В мае 2021 года Дмитрий Бивол победил Крейга Ричардса. Бой, проходивший на турнире в Манчестере (Англия), получился затяжным. Соперники провели на ринге все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Биволу: 118:110, 115:113, 115:114. Россиянин отстоял титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Победа стала для него 18-й в карьере, он не потерпел ни одного поражения. Ричардс потерпел второе поражение при одной ничьёй и 16 победах.

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