Нганну: неважно, кто и что говорит, я хочу бой с Джонсом

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну сообщил, что хочет провести бой с экс-чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Ранее Джонс поднялся в следующую весовую категорию. Но пока провести их бой не удаётся. По словам президента UFC Даны Уайта, Джонс требует слишком высокий гонорар.

«Я хочу бой с Джоном Джонсом. Безусловно. Мне не важно, кто там и что говорит. Мне хочется провести этот поединок.

Я тоже крупный и сильный парень. Меня впечатлил его переход в тяжёлый вес. Я знаю, что мы говорим о бойце, обладающем богатыми навыками, очень талантливым. Я уважаю это», — цитирует Нганну MMA Junkie.

Ожидается, что теперь Нганну будет защищать титул в поединке с Дерриком Льюисом. При этом будущее Джонса пока неизвестно.