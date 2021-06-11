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Нганну: неважно, кто и что говорит, я хочу бой с Джонсом

Нганну: неважно, кто и что говорит, я хочу бой с Джонсом
Антон Мозговой
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Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну сообщил, что хочет провести бой с экс-чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Ранее Джонс поднялся в следующую весовую категорию. Но пока провести их бой не удаётся. По словам президента UFC Даны Уайта, Джонс требует слишком высокий гонорар.

«Я хочу бой с Джоном Джонсом. Безусловно. Мне не важно, кто там и что говорит. Мне хочется провести этот поединок.

Я тоже крупный и сильный парень. Меня впечатлил его переход в тяжёлый вес. Я знаю, что мы говорим о бойце, обладающем богатыми навыками, очень талантливым. Я уважаю это», — цитирует Нганну MMA Junkie.

Ожидается, что теперь Нганну будет защищать титул в поединке с Дерриком Льюисом. При этом будущее Джонса пока неизвестно.

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