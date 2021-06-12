Амосов решением судей победил Лиму и стал чемпионом Bellator

Украинский боец Ярослав Амосов (26-0) победил по очкам бразильца Дугласа Лиму (32-9) и стал чемпионом Bellator в полусреднем весе.
Украинец уже через две минуты после начала боя оформил тейкдаун и положил соперника на лопатки, сохраняя контроль до конца раунда. Второй раунд прошёл по идентичному сценарию, при котором Амосов в стойке не получил урона. Украинец сокращал дистанцию и стаскивал соперника на канвас. Лима в концовке ударом снизу разбил Амосову бровь и попытался исполнить рычаг локтя, но безуспешно. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Амосову.
В соглавном бою вечера, прошедшем в промежуточном весе до 79 кг, ямаец Джейсон Джексон победил единогласным решением судей британского ветерана Пола Дейли.
Выступавшая в предварительном карде россиянка Марина Мохнаткина в полулёгком весе победила единогласным решением судей американку Аманду Белл.
- 12 июня 2021
-
06:29
-
03:08
-
02:17
-
02:02
-
01:51
-
00:11
- 11 июня 2021
-
23:06
-
21:28
-
20:10
-
19:28
-
18:52
-
17:56
-
16:41
-
16:07
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:11
-
12:33
-
11:44
-
11:23
-
11:01
-
10:53
-
09:22
-
08:43
-
08:13
-
08:00
-
07:19
-
00:04
- 10 июня 2021
-
22:48
-
22:15