Амосов решением судей победил Лиму и стал чемпионом Bellator

Украинский боец Ярослав Амосов (26-0) победил по очкам бразильца Дугласа Лиму (32-9) и стал чемпионом Bellator в полусреднем весе.

Украинец уже через две минуты после начала боя оформил тейкдаун и положил соперника на лопатки, сохраняя контроль до конца раунда. Второй раунд прошёл по идентичному сценарию, при котором Амосов в стойке не получил урона. Украинец сокращал дистанцию и стаскивал соперника на канвас. Лима в концовке ударом снизу разбил Амосову бровь и попытался исполнить рычаг локтя, но безуспешно. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Амосову.

В соглавном бою вечера, прошедшем в промежуточном весе до 79 кг, ямаец Джейсон Джексон победил единогласным решением судей британского ветерана Пола Дейли.

Выступавшая в предварительном карде россиянка Марина Мохнаткина в полулёгком весе победила единогласным решением судей американку Аманду Белл.