Амосов прокомментировал победу над Лимой

Украинский боец Ярослав Амосов, по очкам победивший бразильца Дугласа Лиму и ставший чемпионом Bellator в полусреднем весе, прокомментировал свой результат.
«Как я и обещал, пояс едет в Украину. Мне очень приятно, что вас так много, тех, кто верил в меня и поддерживал. В моей подготовке участвовало много людей, я благодарен каждому. Спасибо моей команде за проделанную работу.
P. S. Всегда мечтайте, всегда верьте в себя и знайте, большой труд всегда вознаграждается», — написал Амосов на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Амосова в «Инстаграме».
В соглавном бою вечера, прошедшем в промежуточном весе до 79 кг, ямаец Джейсон Джексон победил единогласным решением судей британского ветерана Пола Дейли.
Выступавшая в предварительном карде россиянка Марина Мохнаткина в полулёгком весе победила единогласным решением судей американку Аманду Белл.
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