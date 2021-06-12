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Амосов прокомментировал победу над Лимой

Амосов прокомментировал победу над Лимой
Виталий Весёлый
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Украинский боец Ярослав Амосов, по очкам победивший бразильца Дугласа Лиму и ставший чемпионом Bellator в полусреднем весе, прокомментировал свой результат.

«Как я и обещал, пояс едет в Украину. Мне очень приятно, что вас так много, тех, кто верил в меня и поддерживал. В моей подготовке участвовало много людей, я благодарен каждому. Спасибо моей команде за проделанную работу.

P. S. Всегда мечтайте, всегда верьте в себя и знайте, большой труд всегда вознаграждается», — написал Амосов на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Амосова в «Инстаграме».

В соглавном бою вечера, прошедшем в промежуточном весе до 79 кг, ямаец Джейсон Джексон победил единогласным решением судей британского ветерана Пола Дейли.

Выступавшая в предварительном карде россиянка Марина Мохнаткина в полулёгком весе победила единогласным решением судей американку Аманду Белл.

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