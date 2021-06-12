Новый чемпион Bellator Амосов рассказал, с кем планирует провести следующий бой

Украинский боец ММА Ярослав Амосов, ставший чемпионом Bellator в полусреднем весе, поделился эмоциями от титула и рассказал о планах. Амосов решением судей победил бразильца Дугласа Лиму.

«Многие думали, что я являюсь аутсайдером в этом бою. Все знали, что у меня более качественный грэпплинг, но люди не думали, что я готов драться все пять раундов. Я слушал подсказки тренеров.

Мотивацией стало грядущее рождение сына. Я очень рад, что у меня родится сын. Я хотел быть чемпионом, когда он родится. Теперь я, наконец, могу отдохнуть, помочь моей супруге и провести время с семьёй.

Следующий бой? Есть Майкл Пэйдж и Джейсон Джексон. Я думаю, что Пэйдж – хороший боец. Но, конечно, ему сперва нужно подраться с Дугласом Лимой, провести реванш. Перед нашим боем я встретился с Джексоном. Он хороший парень, очень позитивный. Мы с ним пообщались. И я сказал, что если выиграю, то могу с ним подраться, не проблема. Думаю, Джексон будет следующим», — цитирует Амосова MMA Junkie.