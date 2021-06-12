Промоутер Джошуа сообщил о согласовании условий контракта на бой с Усиком

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBC, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, сообщил, что им удалось достичь соглашения об условиях проведения боя с украинцем Александром Усиком.

«Условия согласованы. Предложение, которое мы сделали, было принято. Мы сейчас ведём работу над контрактом. Надеемся, что сможем в скором времени объявить о сделке. Бой может испортить карьеру Джошуа, если он не будет готов к нему на 100%. Этот поединок будет самым сложным в его карьере», — цитирует Хирна BoxingScene.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа и Усика состоится в Лондоне (Великобритания) 25 сентября.

Ожидалось, что Джошуа следующий бой проведёт с Тайсоном Фьюри, но тому придётся провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером.