Хамзин вышел в клетку после боя Медведева и Ясковца. Дело закончилось вызовом

Российский боец Ильяс Хамзин, известный по выступлениям в лиге RCC и участии в подготовке Петра Яна к боям в UFC, бросил вызов своему бывшему сопернику. Это произошло сразу после со-главного события шоу RCC: Intro XIII в Екатеринбурге.

Борис Медведев и Сергей Ясковец провели жёсткий бой: Ясковец был залит кровью, а Медведев не был до конца уверен в победе. Решением судей победа досталась последнему, а первым его поздравил Ильяс Хамзин и тут же бросил ему вызов. Хамзин проиграл Медведеву на предыдущем турнире, что больно ударило по самолюбию бойца команды «Архангел Михаил».

Медведев тут же ответил согласием. Теперь решение будут принимать матчмейкеры из RCC.