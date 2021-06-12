Сегодня, 12 июня, в Уфе состоялся очередной турнир ММА Серии. Турнир получил название «Сердце и кулак Башкортостана». Он включил в себя 10 боёв.

Результаты турнира ММА Серия-34: Сердце и кулак Башкортостана:

1. Мухриддин Соаталиев (Узбекистан) — Алексей Гарминов (Россия). Гарминов победил нокаутом в 1-м раунде (0:30).

2. Гайса Кутушев (Россия) – Осман Расулов (Россия). Расулов победил ТКО во 2-м раунде (2:21).

3. Ян Шипилов (Россия) – Эзиз Аманов (Россия). Шипилов победил ТКО в 1-м раунде (2:20).

4. Павел Мустафин (Россия) – Абдылабек Нурадил (Кыргызстан). Мустафин победил удушающим приёмом в 1-м раунде (3:01).

5. Руслан Бекзад (Кыргызстан) – Виталий Боев (Россия). Боев победил удушающим приёмом в 1-м раунде (2:30).

6. Темирхан Темирханов (Россия) – Улугбек Осканов (Кыргызстан). Темирханов победил ТКО в 1-м раунде (2:34).

7. Юнир Бикбаев (Россия) – Бекболот Кимсанбоев (Кыргызстан). Бикбаев победил ТКО в 1-м раунде (3:40).

8. Дмитрий Андрюшко (Россия) – Хасан Исаев (Россия). Андрюшко победил удушающим приёмом в 1-м раунде (3:13).

9. Сергей Дьяконов (Россия) – Евгений Михалев (Россия). Дьяконов победил ТКО в 1-м раунде (4:47).

10. Али Машрапов (Кыргызстан) – Александр Дурыманов (Россия). Дурыманов победил единогласным решением судей.