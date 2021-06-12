Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира ММА Серия-34: Сердце и кулак Башкортостана

Результаты турнира ММА Серия-34: Сердце и кулак Башкортостана
Антон Мозговой
Комментарии

Сегодня, 12 июня, в Уфе состоялся очередной турнир ММА Серии. Турнир получил название «Сердце и кулак Башкортостана». Он включил в себя 10 боёв.

Результаты турнира ММА Серия-34: Сердце и кулак Башкортостана:

1. Мухриддин Соаталиев (Узбекистан) — Алексей Гарминов (Россия). Гарминов победил нокаутом в 1-м раунде (0:30).
2. Гайса Кутушев (Россия) – Осман Расулов (Россия). Расулов победил ТКО во 2-м раунде (2:21).
3. Ян Шипилов (Россия) – Эзиз Аманов (Россия). Шипилов победил ТКО в 1-м раунде (2:20).
4. Павел Мустафин (Россия) – Абдылабек Нурадил (Кыргызстан). Мустафин победил удушающим приёмом в 1-м раунде (3:01).
5. Руслан Бекзад (Кыргызстан) – Виталий Боев (Россия). Боев победил удушающим приёмом в 1-м раунде (2:30).
6. Темирхан Темирханов (Россия) – Улугбек Осканов (Кыргызстан). Темирханов победил ТКО в 1-м раунде (2:34).
7. Юнир Бикбаев (Россия) – Бекболот Кимсанбоев (Кыргызстан). Бикбаев победил ТКО в 1-м раунде (3:40).
8. Дмитрий Андрюшко (Россия) – Хасан Исаев (Россия). Андрюшко победил удушающим приёмом в 1-м раунде (3:13).
9. Сергей Дьяконов (Россия) – Евгений Михалев (Россия). Дьяконов победил ТКО в 1-м раунде (4:47).
10. Али Машрапов (Кыргызстан) – Александр Дурыманов (Россия). Дурыманов победил единогласным решением судей.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021