Сегодня, 12 июня, в Уфе состоялся очередной турнир ММА Серии. Турнир получил название «Сердце и кулак Башкортостана». Он включил в себя 10 боёв.
Результаты турнира ММА Серия-34: Сердце и кулак Башкортостана:
1. Мухриддин Соаталиев (Узбекистан) — Алексей Гарминов (Россия). Гарминов победил нокаутом в 1-м раунде (0:30).
2. Гайса Кутушев (Россия) – Осман Расулов (Россия). Расулов победил ТКО во 2-м раунде (2:21).
3. Ян Шипилов (Россия) – Эзиз Аманов (Россия). Шипилов победил ТКО в 1-м раунде (2:20).
4. Павел Мустафин (Россия) – Абдылабек Нурадил (Кыргызстан). Мустафин победил удушающим приёмом в 1-м раунде (3:01).
5. Руслан Бекзад (Кыргызстан) – Виталий Боев (Россия). Боев победил удушающим приёмом в 1-м раунде (2:30).
6. Темирхан Темирханов (Россия) – Улугбек Осканов (Кыргызстан). Темирханов победил ТКО в 1-м раунде (2:34).
7. Юнир Бикбаев (Россия) – Бекболот Кимсанбоев (Кыргызстан). Бикбаев победил ТКО в 1-м раунде (3:40).
8. Дмитрий Андрюшко (Россия) – Хасан Исаев (Россия). Андрюшко победил удушающим приёмом в 1-м раунде (3:13).
9. Сергей Дьяконов (Россия) – Евгений Михалев (Россия). Дьяконов победил ТКО в 1-м раунде (4:47).
10. Али Машрапов (Кыргызстан) – Александр Дурыманов (Россия). Дурыманов победил единогласным решением судей.
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