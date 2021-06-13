Харитонов нокаутировал Мачиману в боксёрском поединке

Российский боец ММА Сергей Харитонов провёл рейтинговый поединок в супертяжёлой весовой категории на турнире M-1 Fight. Соперником Харитонова был Осборн Мачимана из ЮАР. Бой проходил по правилам бокса.

Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как Харитонов отправил соперника в нокаут. Ещё во втором раунде Мачимана побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой. В третьем раунде он вновь оказался на настиле, после чего рефери остановил поединок.

Для 40-летнего Харитонова эта победа стала второй на профессиональном ринге. Он дебютировал в боксе в сентябре 2020 года, победив Дэнни Уильямса. 42-летний Мачимана одержал 23 победы и потерпел 15 поражений.

Ожидается, что летом или осенью Харитонов проведёт очередной бой в лиге ММА Bellator. Его соперником должен стать француз Чейк Конго.