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Терренс Маккинни одержал победу нокаутом за 7 секунд в дебютном бою на UFC

Терренс Маккинни одержал победу нокаутом за 7 секунд в дебютном бою на UFC
Вячеслав Моренко
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В ночь с 12 на 13 июня по московскому времени в Глендейле (штат Аризона, США) на «Хила Ривер-Арена» проходит турнир UFC 263, в предварительном карде которого сошлись 26-летний американский дебютант промоушена Терренс Маккинни и его 31-летний соотечественник Мэтт Фревола.

Бой был завершён победой Маккинни нокаутом уже на седьмой секунде поединка. Этот временной показатель является четвёртым в истории UFC, сообщает журналист Майкл Кэрролл в «Твиттере».

Для Маккинни этот бой был дебютным в UFC, всего на его счету 11 побед и три поражения в ММА. У его оппонента две победы, три поражения и одна ничья в UFC при общем рекорде 8-3-1.

Напомним, что в главном событии вечера чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье предстоит провести защиту титула в поединке с итальянским бойцом UFC Марвином Веттори. В соглавном бою силами померятся обладатель пояса в наилегчайшем весе Дейвесон Фигейредо и Брэндон Морено.

UFC 2021. UFC 263, Глендейл, США
Мэтт Фревола - Терранс Маккинни (W)
13 июня 2021, воскресенье. 02:20 МСК
Терренс Маккинни
Окончено
KO
Мэтт Фревола
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