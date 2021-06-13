UFC 263: Пол Крэйг сломал руку Джамалу Хиллу

На турнире UFC 263 в поединке Пола Крэйга и Джамала Хилла произошла неприятная ситуация. На второй минуте бойцы оказались на канвасе, где Пол вышел на болевой на руку.

После этого локтевой сустав Джамала неестественно выгнулся примерно на 40 градусов. Судья дал продолжить Крэйгу бой. В результате поединок был остановлен, победу присудили Крэйгу.

Ранее на турнире сошлись 27-летний российский боец Мовсар Евлоев и 29-летний представитель Канады Хаким Даводу. В результате трёхраундового поединка Евлоев одержал победу единогласным решением судей – 29-27, 29-27, 29-27.

Напомним, что в главном событии вечера чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье предстоит провести защиту титула в поединке с итальянским бойцом UFC Марвином Веттори. В соглавном бою силами померятся обладатель пояса в наилегчайшем весе Дейвесон Фигейредо и Брэндон Морено.