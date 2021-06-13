Хабиб — Евлоеву: брат, отличная победа

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил бойца полулёгкого дивизиона Мовсара Евлоева с победой на турнире UFC 263.

Нурмагомедов в «сториз» своего «Инстаграма» разместил фото Евлоева, наложив на него следующую запись:

«Поздравляю, брат. Отличная победа», — написал Нурмагомедов.

Напомним, Мовсар Евлоев выступил в предварительном карде турнира UFC 263. Его соперником был Хаким Даводу. По итогам трёх раундов россиянин одержал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Евлоева пятой в пяти поединках в UFC. До турнира он занимал четырнадцатое место в рейтинге организации. Добавим, что Евлоев прервал серию Даводу из пяти побед. В предыдущей схватке Хаким справился с Зубайрой Тухуговым.