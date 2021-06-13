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Кормье: даже после поражения акции Диаза выросли

Кормье: даже после поражения акции Диаза выросли
Микаил Гусейнов
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поединок Леона Эдвардса с Нейтом Диазом. Кормье убеждён, что, даже невзирая на поражение, котировки Диаза лишь вырастут.

«Нейт Диаз снова появился, и даже после поражения его акции выросли. Это то, о чём мы все будем говорить. Нейт оставляет людям воспоминания», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Нейт Диаз вернулся в октагон после 19 месяцев простоя. В основном карде турнира UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США) американец встретился с Леоном Эдвардсом и проиграл тому единогласным решением судей. При этом в заключительном раунде Диаз был близок к тому, чтобы нокаутировать британца. Отметим, что это второе поражение кряду для Нейта. В минувшей схватке он уступил Хорхе Масвидалю.

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