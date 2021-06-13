Морено победил Фигейреду на UFC 263 и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе

На турнире UFC 263 в соглавном бою встретились обладатель пояса в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено. В третьем раунде Морено одержал победу сабмишеном и стал новым чемпионом промоушена в наилегчайшем весе.
Напомним, в главном событии вечера чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье предстоит провести защиту титула в поединке с итальянским бойцом UFC Марвином Веттори.
Ранее британец Леон Эдвардс победил американца Нейта Диаза в поединке на турнире UFC 263 в полусреднем весе. Эдвардс выиграл бой единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). На счету 29-летнего Эдвардса 19 побед и три поражения в ММА, у 36-летнего Диаза 20 побед и 13 поражений.
Также на турнире сошлись 27-летний российский боец Мовсар Евлоев и 29-летний представитель Канады Хаким Даводу. В результате трёхраундового поединка Мовсар Евлоев одержал победу единогласным решением судей — 29-27, 29-27, 29-27.
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